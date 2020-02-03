هنفطر ايه؟.. سوسيس من صنع ايديك وبطاطس بطريقة صحية

سوسيس لحمة من مطبخ الشيف أميرة شنب وبيوريه البطاطس. تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن تتوافر بها كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل









ثلاثة أرباع كيلو لحمة مفرومة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة مستردة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة دقيق

ماء مغلي

ورق لورا

ملح

فلفل أسود مجروش



طريقة التحضير لسوسيس اللحمة:

* يخلط اللحم مع البابريكا والملح وفلفل اسود والمستردة جيدا .

* يضاف الثوم والكزبرة والقرفة وجوزة الطيب وتخلط تماما حتى تتجانس المكونات مع اضافة الدقيق.

* يضاف الزيت و يقلب ثم يرفع الخليط على شكل اسطوانات متوسطة الحجم على ورق البلاستيك ثم الفويل ويغلق باحكام .











بطاطس بيوريه للشيف نجلاء الشرشابي: