قبل أن تنفجر.. أعراض الزائدة الدودية يتجاهلها 90% من الناس

ألم الزائدة الدودية من الآلام التي يتجاهلها الكثيرون لكنه فى المقابل قد يتسبب في مشاكل كارثية، إليك أبرز أعراض الزائدة التى يجب الانتباه إليها قبل أن تنفجر يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:

1. ألم في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

وهذا بالضبط هو المكان الذي ستشعر فيه بالألم الناجم عن التهاب الزائدة الدودية وعادة ما يبدأ الألم فى الزيادة بسرعة لدرجة أنه قد يستيقظ الشخص من نوم عميق.

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2 .ألم الزائده الدودية .. الغثيان والقيء

تشير هذه الأعراض ببساطة إلى حالة من التهاب المعدة. ولكن إذا استمرت القيء لأكثر من 12 ساعة ، وكان لديك ألم شديد وإسهال في البطن ، فيجب أن تذهب على الفور إلى المستشفى لأنه قد يكون علامة على التهاب الزائدة الدودية.

3. .ألم الزائده الدودية .. فقدان الشهية

يعد فقدان الشهية المصحوب بألم شديد في البطن والقيء والإسهال علامة رئيسية على وجود التهاب الزائدة الدودية. إذا كنت تواجه مشكلة في التخلص من غازات البطن ، فقد تكون هذه علامة على وجود انسداد جزئي أو كلي في الأمعاء

4 . ألم الزائدة الدودية .. الإسهال والإمساك

إذا كنت تعاني من الإسهال أو الإمساك بالتزامن مع ألم بطني شديد لأكثر من 2-3 أيام ، فقد يكون لديك التهاب الزائدة الدودية يعد وجود المخاط في البراز مع ألم في الجانب الأيمن السفلي من البطن أحد العلامات الرئيسية

5. ألم الزائدة الدودية وألم البطن

انتفاخ البطن الذي لم يهدأ حتى بعد 8 ساعات من النوم ، واستمر للأيام مؤشر أن لديك التهاب الزائدة الدودية.