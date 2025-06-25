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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعاده انتخاب سيد خليفة أمينا عاما لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
شيماء مجدي

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين الافارقه اجتماعه يومي 24 و25 يونيو بالقاهره واستعرض في اجتماعة الانشطه والفاعليات التي نظمها الاتحاد  في مصر وبعض البلدان الأفريقية وكذا خطه عمل الاتحاد للفتره المقبلة.


وتمت انتخابات هياكل الاتحاد وقدتم أعاده انتخاب د سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر أمينا عاما للاتحاد لدوره جديده وانتخاب المهندس عبد العلي متوكل من المغرب رئيسا للاتحاد وأمين الصندوق د عبدالله إسماعيل مصر والنماء المساعدين من بنين وكوت ديفوار.

وأشاد أعضاء المكتب التنفيذي بالإنجازات الزراعيه التي نفذتها مصر واحتياج البلدان الأفريقية للاستفاده من خبرات مصر في مجالات التدريب والتأهيل لشباب المهندسين الزراعيين الأفارقة وكذا المراه الريفية الأفريقية وتوجيه القطاع الخاص المصري للاستثمار في المشروعات الزراعية ببعض البلدان الأفريقية وخصوصا التقاوي ومستلزمات الانتاج من الأسمدة والمبيدات 
وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد ارسال برقية شكر وتقدير وامتنان لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الزراعيين اعادة انتخاب المهندسين الزراعيين نقيب الزراعيين

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