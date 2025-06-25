مخدرات بـ 37 مليون جنيه.. القبض على 9 عناصر خطرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى " مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن ضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم ( 278 كيلو جرام من مخدرى "حشيش - هيدرو " – 10 آلاف قرص مخدر – 22 قطعة سلاح نارى " 2 بندقية خرطوش ، 20 فرد خرطوش " )، و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 37 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .