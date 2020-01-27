سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

يعاني أصحاب الوزن الزائد من عدة مشاكل صحية بسبب السمنة، حيث لا يقتصر الأمر على الشكل العام للجسم الزائد ومحاولة خسارته بل تتسبب هذه الدهون في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي يكون علاجها أصعب كثيرًا من مجرد حرق الدهون وخسارة الوزن .





أمراض عديدة قد لا تخطر ببالك، تهدد صحة أصحاب الوزن الزائد والدهون الكثيرة بالجسم ، ذكرها موقع webmd :





1- أمراض القلب و السكتة الدماغية

الوزن الزائد يجعلك أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم و ارتفاع الكوليسترول في الدم ، كلتا الحالتين تجعل الشخص معرض أكثر لمرض القلب أو السكتة الدماغية.





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2- مرض السكر من النوع 2

معظم الناس الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يمكنك الحماية من خطر الاصابة بداء السكري من النوع 2 بفقدان الوزن ، وتناول نظام غذائي متوازن، والحصول على كاف من النوم ، و حرق الدهون .





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3- السرطان

سرطان القولون ، الثدي (بعد سن اليأس )، بطانة الرحم الكلى ، و المريء كلها أنواع مختلفة من السرطان ترتبط بالبدانة وزيادة الدهون بالجسم، كما كشفت بعض الدراسات أيضًا عن وجود روابط بين السمنة وسرطانات المرارة والبويضات والبنكرياس.





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4- أمراض المرارة

أمرض المرارة والحصى المرارية أكثر شيوعًا إذا كنت تعاني من زيادة الوزن والدهون الزائدة .





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5- النقرس

النقرس هو أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، كلما زاد وزنك ، زاد احتمال إصابتك بالنقرس .