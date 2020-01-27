AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني

يعاني أصحاب الوزن الزائد من عدة مشاكل صحية بسبب السمنة، حيث لا يقتصر الأمر على الشكل العام للجسم الزائد ومحاولة خسارته بل تتسبب هذه الدهون في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي يكون علاجها أصعب كثيرًا من مجرد حرق الدهون وخسارة الوزن .


أمراض عديدة قد لا تخطر ببالك، تهدد صحة أصحاب الوزن الزائد والدهون الكثيرة بالجسم ، ذكرها موقع webmd :


1- أمراض القلب و السكتة الدماغية

الوزن الزائد يجعلك أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم و ارتفاع الكوليسترول في الدم ، كلتا الحالتين تجعل الشخص معرض أكثر لمرض القلب أو السكتة الدماغية.


اقرأ أيضًا

استشاري يفجر مفاجأة.. السمن البلدي صحي ولا يضر القلب


2- مرض السكر من النوع 2

معظم الناس الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة،  يمكنك الحماية من خطر الاصابة بداء السكري من النوع 2  بفقدان الوزن ، وتناول نظام غذائي متوازن، والحصول على كاف من النوم ، و حرق الدهون .


اقرأ أيضًا

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر


3- السرطان

سرطان القولون ، الثدي (بعد سن اليأس )، بطانة الرحم الكلى ، و المريء كلها أنواع مختلفة من السرطان ترتبط بالبدانة وزيادة الدهون بالجسم،  كما كشفت بعض الدراسات أيضًا عن وجود روابط بين السمنة وسرطانات المرارة والبويضات والبنكرياس.


أقرأ أيضًا

يشبه الأنفلونزا.. أعراض فيروس كورونا القاتل.. ونصائح للحماية والوقاية


4- أمراض المرارة

أمرض المرارة والحصى المرارية أكثر شيوعًا إذا كنت تعاني من زيادة الوزن والدهون الزائدة .


اقرأ أيضًا

خطيرة وقاتلة.. استشاري قلب يكشف حقيقة المكملات الغذائية في الجيم..فيديو


5- النقرس

النقرس هو أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، كلما زاد وزنك ، زاد احتمال إصابتك بالنقرس .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج النقرس الحاد .. تحذير| مضاعفات خطيرة يسببها المرض

كارثة.. السمنة تهدد صحة أطفالنا وتتلف أدمغتهم

احذر.. مرض السكر يصيبك بمضاعفات خطيرة

مكسب جديد.. الصيام المتقطع يحميك من مرض مزمن

بدون مسكنات.. تخلصى من ألم النقرس بنوع غير متوقع من الفاكهة

صدمة.. زيادة الوزن تساعد مرضى السرطان على الشفاء أسرع

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

رسالة جديدة من الأهلي لـ صلاح محسن بعد رحيله إلى سموحة

الدقهلية تحذر المواطنين من التعامل مع الإبل والخفافيش..اعرف السبب

سبب سقوط الانترنت في بعض المناطق.. فيديو

الكاف يحسم جدل تعيين جاساما حكمًا لمباراة الأهلى والهلال السوداني

جربيه ولن تندمي.. ماذا يحدث عند وضع فص ثوم في الأذن ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور

بـ 5 جنيهات.. فسحة للأطفال داخل ملاهى بمعرض الكتاب