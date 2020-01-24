ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

علاقة القهوة بمرض السكر

قد يقلل بالفعل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري أما الذين هم مصابون بالفعل بالمرض، فيجب أن يتوخوا الحذر عند تناول

بحسب موقع Healthline، أكدت أبحاث علمية حديثة أن تناول

تتبع الباحثون في جامعة هارفارد أكثر من 100000 شخص لمدة 20 عامًا تقريبًا، و ركزوا على فترة أربع سنوات ،

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين زادوا من تناولهم لتناول القهوة بأكثر من كوب واحد

في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 11 في المائة.