ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

يعتبر فنجان القهوة هو المشروب الرسمي كل صباح الذي يمدنا بالطاقة والنشاط لبدء اليوم، والبعض يحتاجون فنجانا آخر في المساء، فهي مشروب مقرب للقلب وله فوائد صحية عديدة، على الرغم من بعض التحذيرات من الإفراط في تناول القهوة إلا أن الأبحاث العلمية والدراسات أكدت أن القهوة تحمي من أنواع معينة من السرطان وأمراض الكبد والسكري والاكتئاب .
علاقة القهوة بمرض السكر
بحسب موقع Healthline، أكدت أبحاث علمية حديثة أن تناول القهوة قد يقلل بالفعل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري أما الذين هم مصابون بالفعل بالمرض، فيجب أن يتوخوا الحذر عند تناول القهوة .
تتبع الباحثون في جامعة هارفارد أكثر من 100000 شخص لمدة 20 عامًا تقريبًا، و ركزوا على فترة أربع سنوات ، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين زادوا من تناولهم لتناول القهوة بأكثر من كوب واحد في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 11 في المائة.
ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين قللوا من تناول القهوة بفنجان واحد يوميًا زاد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 17 في المائة، و لم يكن هناك فرق في أولئك الذين يشربون الشاي .
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