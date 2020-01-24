خطيرة وقاتلة.. استشاري قلب يكشف حقيقة المكملات الغذائية في الجيم..فيديو

حذر الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، من تناول الشباب المكملات الغذائية المباعة في صالات الألعاب الرياضية، مؤكدًا أن هذه المكملات الغذائية أحد أسباب مشاكل عضلة القلب.





وأضاف الدكتور حسام فوزي استشاري القلب خلال استضافته في ندوة صدى البلد، أن هذه المواد منشطات وليست مكملات غذائية، ويضاف لها مواد وهرمونات بناءة تسبب الإصابة بالسرطان بشكل يفوق قدرة الجسم على قتل خلايا السرطان.





وأوضح استشاري القلب أن الجسم بشكل طبيعي به هرمونات بناءة لتقوية العضلات والخلايا، لكن عند الحصول على هذه الهرمونات بصورة خارجية من خلال هذه المنشطات، تجعل العضلات والخلايا تنمو بشكل أسرع وتنتج خلايا غير طبيعية وتزيد نسبة وجود الخلايا السرطانية.





أما عن المكملات الغذائية الصحية، فأكد استشاري القلب أن هذه المكملات مرخصة من وزارة الصحة ويتناولها الأشخاص الذين يبذلون مجهودا لمدة ساعات متواصلة ويحرقون سعرات حراراية عالية.



