ربع نهائي دوري الأبطال.. تعرف على الأفضل والأسوأ من الفرق المتأهلة بالأرقام





وبصعود الأهلي والنجم ، أصبحت الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي كالآتي:





المجموعة الأولى : المركز الأول = مازيمبي الكونغولي ، المركز الثاني = الزمالك المصري





المجموعة الثانية : المركز الأول = النجم الساحلي التونسي ، المركز الثاني = النادي الأهلي المصري





المجموعة الثالثة : المركز الأول = صان داونز الجنوب إفريقي ، المركز الثاني = الوداد البيضاوي المغربي





المجموعة الرابعة : المركز الأول = الترجي الرياضي التونسي ، المركز الثاني = الرجاء المغربي





ويرصد لكم صدى البلد بعض الأرقام الخاصة بدور المجموعات للفرق المتأهلة لدور ربع النهائي ، حيث يملك نادي الزمالك 3 أرقام سلبية بين الفرق المتأهلة لهذا الدور :





- نادي الزمالك هو الأقل حصولًا على النقاط في دور المجموعات بين الفرق المتأهلة لدور الـ 8 ، حيث تأهل نادي الزمالك بعد احتلاله المركز الثاني بعد جمعه لـ 9 نقاط فقط ، ثم يأتي بعده كل من ناديي الترجي التونسي والرجاء المغربي والذين جمعا 11 نقطة.





- نادي الزمالك هو أضعف خط هجوم في دور المجموعات بين الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي ، حيث سجل نادي الزمالك 5 أهداف فقط ، يأتي بعده نادي الرجاء المغربي حيث أحرز 6 أهداف ، ثم ناديي الترجي التونسي والأهلي المصري برصيد 7 أهداف





- أقل فريق له فارق بين الأهداف المسجلة و المستقبلة هو نادي الزمالك بهدف واحد ، ثم الرجاء بهدفين ، ثم الأهلي ب 3 أهداف .





- نادي الزمالك هو النادي الوحيد في دور المجموعات الذي لم يستقبل أي هدف على أرضه في دور المجموعات.









- أقوى خط هجوم في دور المجموعات هو نادي مازيمبي الكونغولي والذي سجل 11 هدفًا ، يأتي بعده الوداد بـ 10 أهداف ، ثم صان داونز بـ 9 أهداف





- أقوى خط دفاع في دور المجموعات ، ثلاث أندية هم النجم الساحلي والترجي التونسيين ، وصان داونز الجنوب إفريقي ، حيث استقبلوا 3 أهداف فقط





- أضعف خط دفاع في دور المجموعات من الفرق المتأهلة ، هو نادي الوداد البيضاوي ، حيث استقبلت شباكه 6 أهداف.





- أكثر فريق لديه فارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة هو نادي مازيمبي بـ 7 أهداف ثم صان داونز بـ 6 أهداف ، ثم النجم الساحلي بـ 5 أهداف





وتقام قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، يوم الأربعاء القادم، على أن تقام مباراة الذهاب على أرض صاحب المركز الثاني في مجموعته ، ومباراة العودة على أرض صاحب المركز الأول.





اكتمل يوم السبت الماضي ، عقد المتأهلين لدور ربع النهائي ، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بصعود نادي النجم الساحلي التونسي ، والنادي الأهلي المصري عن المجموعة الثانية ، بعد صراع كبير مع نادي الهلال السوداني.-أكثر فريق تحصل على نقاط في دور المجموعات هو نادي مازيمبي الكونغولي وصان داونز الجنوب إفريقي برصيد 14 نقطة، ثم النجم الساحلي التونسي برصيد 12 نقطة