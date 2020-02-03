اِعرف الفرق المتوقع مواجهتها لـ بيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية





يذكر أن الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي هي كالآتي:





المجموعة الأولى : المركز الأول = نادي بيراميدز ، المركز الثاني = النادي المصري





المجموعة الثانية : المركز الأول = حوريا كوناكري الغيني ، المركز الثاني = النصر الليبي





المجموعة الثالثة : المركز الأول = نهضة بركان المغربي ، المركز الثاني = زاناكو الزامبي





المجموعة الرابعة : المركز الأول = حسنية أكادير المغربي، المركز الثاني = إنيمبا النيجيري





وباعتبار أن نادي بيراميدز صاحب المركز الأول ، فستوقعه القرعة مع إحدى الفرق التي احتلت المركز الثاني ، باستثناء نادي المصري والذي كان معه في نفس المجموعة، لذا فأن نادي بيراميدز سيقابل في دور ربع النهائي إما نادي النصر الليبي ، أو زاناكو الزامبي ، أو إنيمبا النيجيري، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه ، أما مباراة العودة ستكون على ملعبه.





وتقام قرعة دور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا ، وكأس الكونفدرالية يوم الأربعاء القادم.

اكتمل أمس عقد المتأهلين لدور ربع النهائي ، لبطولة كأس الكونفدرالية ، حيث تأهل ناديي بيراميدز والمصري من مصر ، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى.