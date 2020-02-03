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رياضة

اِعرف الفرق المتوقع مواجهتها لـ بيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:21 ص
نادي بيراميدز
نادي بيراميدز
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إسماعيل محمود
اكتمل أمس عقد المتأهلين لدور ربع النهائي ، لبطولة كأس الكونفدرالية ، حيث تأهل ناديي بيراميدز والمصري من مصر ، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى.

يذكر أن الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي هي كالآتي:

المجموعة الأولى : المركز الأول = نادي بيراميدز ، المركز الثاني = النادي المصري

المجموعة الثانية : المركز الأول = حوريا كوناكري الغيني ، المركز الثاني = النصر الليبي 

المجموعة الثالثة : المركز الأول = نهضة بركان المغربي ، المركز الثاني = زاناكو الزامبي

المجموعة الرابعة : المركز الأول = حسنية أكادير المغربي، المركز الثاني = إنيمبا النيجيري

وباعتبار أن نادي بيراميدز صاحب المركز الأول ، فستوقعه القرعة مع إحدى الفرق التي احتلت المركز الثاني ، باستثناء نادي المصري والذي كان معه في نفس المجموعة، لذا فأن نادي بيراميدز سيقابل في دور ربع النهائي إما نادي النصر الليبي ، أو زاناكو الزامبي ، أو إنيمبا النيجيري، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه ، أما مباراة العودة ستكون على ملعبه.

وتقام قرعة دور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا ، وكأس الكونفدرالية يوم الأربعاء القادم.
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