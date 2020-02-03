فى اليوم الأول للموجة 15.. القاهرة تسترد 60 ألف م2 من أملاك الدولة





وأكد المحافظ أن ملف ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من اجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.





وأوضح المحافظ أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة ، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط ، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة .





وأشار المحافظ إلي أن لجان تقنين الأراضي المشكلة علي مستوي المحافظة تعمل علي قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون مؤكدًا علي تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلي تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.