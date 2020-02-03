AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى اليوم الأول للموجة 15.. القاهرة تسترد 60 ألف م2 من أملاك الدولة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:30 ص
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على املاك الدولة
Advertisements
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة تمكنت من استرداد 61080 م2 بأحياء الخليفة و الزاوية والموسكى في اليوم الأول من انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


وأكد المحافظ أن ملف ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من اجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.


وأوضح المحافظ أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة ، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط ، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة .


وأشار المحافظ إلي أن لجان تقنين الأراضي المشكلة علي مستوي المحافظة تعمل علي قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون مؤكدًا علي تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلي تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموجة 14.. إزالة 4993 حالة تعد على 354 ألف فدان أملاك دولة بالمنيا

حق الشعب.. استرداد 477 فدانا و46 ألف متر من أراضي الدولة في الشرقية

انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.. الأحد

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.. وزير التنمية المحلية: التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين.. ومتابعة مكاتب التقنين بالمحافظات بشكل يومي

اليوم.. انطلاق الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة

لمده شهر.. انطلاق الموجة الـ 15 لاسترداد أراضي الدولة.. طوارئ في المحافظات بالتنسيق مع الأمن لإعادة حق الشعب

ترشيحاتنا

مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في قصف للجيش السوري بإدلب

ملخص صاعقة توتنهام لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي "فيديو"

هل الشعور بعدم التوفيق في الحياة وساوس من الشيطان؟.. دار الإفتاء تجيب

الاشتباه في أول إصابة بفيروس كورونا بـ الجزائر

فوائد سماع القرآن الكريم يوميا.. 6 هدايا ربانية تجعلك تفوز برضا الله ورحمته

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأزرق.. تعرف على لون الكمامة المناسبة لحمايتك من فيروس كورونا

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة