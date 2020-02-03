بعد نفي الزواج.. نوال الزغبي تحتضن وائل كفوري وتُقبله





وفور صعود نوال الزغبي على المسرح، قامت بتقبيل وائل كفوري واحتضانه على المسرح، لتتعالى صيحات الجمهور الذي احتفى بها في الحفل، وبعدها بدأت وصلتها الغنائية معه.





وكانت نوال الزغبي قد صرحت سابقا على هامش إحيائها حفلا في سوريا بعد غياب 10 سنوات، بأنها على استعداد للزواج من الفنان وائل كفوري بما إنه الآن غير مرتبط وهي كذلك وأضافت مازحة :"وائل كفوري يعجب كل النساء.





وعلى هامش تصريح نوال الزغبي السابق، علق وائل كفورى ، في حفل غنائي له، قائلًا: «نوال حبيبة قلبي وتصريحاتها نابعة من محبة إلي»، وبدت على وائل علامات المفاجأة بهذا التصريح.





وعادت نوال الزغبي، بعد ذلك و أكدت أن ظهورها المتكرر مع الفنان وائل كفوري، وآخرها في حفل عيد ميلادها الأسبوع الماضي يأتي بحكم صداقتهما طويلة المدى منذ سنوات عديدة.



وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن تصريحها حول موافقتها على الزواج من وائل إذا طالبها كان مجرد مزاح، لافتة الى أنها تعتبره صديق عمر ورفيق درب وانطلقا سويا في نفس الفترة الزمنية.



