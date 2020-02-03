تعليق الطيران الإماراتي إلى الصين بسبب كورونا.. باستثناء بكين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من الصين باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، وحتى إشعار آخر.





ولفتت الهيئة إلى أن هذا يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد.





واشترطت السلطات الإماراتية على القادمين من بكين الخضوع لفحوصات طبية وقائية متطورة، والتي تستغرق من 6 - 8 ساعات، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا في الصين وفقًا لـ«العربية».





فيما قررت الخطوط الجوية الجزائرية تعليق كلّ الرحلات للصين.





وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصينية ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 361 شخصًا، و17 ألفًا و205 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، في ظل استمرار تفشّي الوباء.





وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت الخميس، أن فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم، يشكل «حالة طوارئ صحية ذات بُعدٍ دوليّ».