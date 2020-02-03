ما الذي يحدث لجسمك عند تناول قطعة واحدة من البيتزا ؟

تعتبر البيتزا من المخبوزات اللذيذة التي يفضلها الكثيرون، فهي تتصدر قائمة طعام العديد من الأشخاص سواء من الكبار أو الصغار.
وجدت الأبحاث أنه ليس من شأن البيتزا إسعادنا فقط أو إشباع الجوع، بل تم إثبات أنه يمكن لقطعة واحدة من البيتزا أن تقي جسم الإنسان من أنواع عديدة من السرطان وهذا وفقًا لما ذكره موقع "web MD".
كما وجدت الدراسات أن من يتناولون البيتزا بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم بنسبة كبيرة، بالإضافة لانخفاض نسبة خطر الإصابة بسرطان المريء وسرطان القولون، وفي مجموعة أخرى من المرضى ، قللت البيتزا أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الحنجرة.
يذكر أن السبب الذي جعل البيتزا ضمن الأطعمة الوقائية لهذه السرطانات، أن الطماطم المطبوخة هي مكون رئيسي في البيتزا، وهي تعد مصدرا غنيا للليكوبين ، وهي مادة كيميائية طبيعية التي أظهرت في العديد من الدراسات للحماية من السرطان، بالإضافة لاحتوائها على زيت الزيتون في العجين، وتعتبر الدهون غير المشبعة الأحادية في زيت الزيتون واقية من السرطان.