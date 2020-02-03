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فن

تجنن .. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة | شاهد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:56 م
ريا ابى راشد
ريا ابى راشد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد عدة صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وظهرت أبي راشد بإطلالة ساحرة ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.. وجاءت التعليقات كالآتى :

تجنن - ما شاء الله - قمر 

يشار إلى أن ريا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.

وريا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent و بكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كاري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.





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