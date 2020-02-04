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اقتصاد

حماية المستهلك: خطة للانتشار الجغرافي لضبط الأسواق

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:10 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
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محمد صبيح

أكد الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن هناك خطة لدي الجهاز للانتشار الجغرافي من خلال افتتاح عددا من الفروع ضمن استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  – رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافة وسرعة التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار.

أوضح في تصريحات له، أن الجهاز يعمل وفقا لبرنامج الحكومة الشامل والذي اطلقه الدكتور  مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، لايجاد آليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق وتوجيهات الدكتور  على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية  باتخاذ كافه الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لضبط الأسواق.

وأشار الى ان الجهاز سيطلق حملات رقابية لضبط الاسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين من خلال سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب محافظة بورسعيد اليوم عقب افتتاح الفرع  للقضاء على اى ممارسات سلبية تضر بمواطنيها.

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