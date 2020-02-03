صحة المنيا تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا

اعلنت محافظة المنيا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية والتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وخاصة مع القادمين من الصين مع تطبيق أعلى معايير التقصي والمتابعة الدائمة، من جميع الأطباء، في جميع المستشفيات بمراكز المحافظة، لرصد أي حالة قد يشتبه في إصابتها بالفيروس





وتابع الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا مع الدكتور أسامه بلبل وكيل مديرية الصحة عددا من الاجراءات المتبعة ، للتأكد من سلامة الاجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية ، و راجع نائب المحافظ خلال اجتماع عقده اليوم الدور الذي تقوم به إدارة الطب الوقائي بالمديرية .

واعلن وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أنه لم يتم تسجيل أي حالات ايجابية للفيروس على مستوي المحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تطبيق الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها (العزل الصحي)، كإجراء احترازي طبيعي، على القادمين من الصين ، موضحا أنه يجرى فحص جميع القادمين من الصين، وفى حال الاشتباه في الإصابة يتم نقل المريض فورا إلى مستشفى حميات مجهز لتلك الحالات.





واكد نائب المحافظ أن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا وجه بالعمل على نشر التوعية ورفع نسبة الوعي لدي المواطنين تجاه المرض من خلال ندوات توعوية وارشادية يتم تنظيمها في المدارس والجامعات وعدد من اماكن التجمعات ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجامعة ، على أن يكون ذلك في بداية اول يوم في الفصل الدراسي الثاني ، ويتم تكرار حملات التوعية بشكل منتظم .





واطمأن نائب المحافظ لسلامة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض ، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن





وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضي وعدم نقل أو نشر اية معلومات خاصة بهم .





وناشدت مديرية الصحة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية المعتمدة ، وعدم نشر اية معلومات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع .