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أخبار العالم

مذكرة تفاهم جديدة بين الكويت والفلبين حول العمالة المنزلية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:55 م
العمالة الفلبينية
العمالة الفلبينية
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محمود نوفل
أعلن اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الكويت، أن الحكومة الكويتية وقعت مع الفلبين مذكرة تفاهم خاصة بشأن العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت.

ويأتي هذا التوقيع إثر تأزم العلاقات بين البلدين، بعد جريمة القتل التي راحت ضحيتها خادمة فلبينية في الكويت، وتعليق الفلبين إرسال العاملات إلى الكويت.

وأكدت السلطات الفلبينية أن "قرار حظر إرسال العمالة إلى الكويت سيبقى ساريا حتى يتم التوافق مع الحكومة الكويتية على تنسيق مذكرة الاتفاق بشأن حماية العمال الفلبينيين في الخارج الموقعة بين البلدين في 11 مايو 2018".

وكانت وزيرة المالية الكويتية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، قد استقبلت، وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، والوفد المرافق له، بحضور سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ حيث صرحت أن اجمالي العمالة الفلبينية التي دخلت البلاد الشهر الماضي بلغ نحو 10 الاف عامل وعاملة، مشيرة إلى أن الكويت تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة الفلبينية شهريًا للعمل في سوق مستقر يحافظ على حقوقهم.
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