محمد الباز: حقبة العشرينات والثلاثينات مليئة بالفن الأصيل.. فيديو

قال الدكتور محمد الباز أستاذ طب الأطفال بقصر العينى ، إن حقبة العشرينات والثلاثينات والأربعينات كانت مليئة بالفن الأصيل وعلى رأسهم أم كلثوم .









وأضاف محمد الباز خلال لقائه في برنامج رأي عام المذاع على قناة تن ، أن هذه الحقبة من الزمن تزعمتها ام كلثوم والاستاذ محمد عبد الوهاب ولكن الفنانة أم كلثوم كانت تفوق الوصف والخيال .









وأوضح محمد الباز، أن التسجيلات التي لدى بحثت عنها كثيرا ولكنني كنت اسجل اغانى ام كلثوم من الاذاعة وكنت أقوم بشرائها كما انني اقوم بشراء الاسطوانات منذ أكثر من 30 او 35 سنة .













وتابع : أن مجموعة اغانى ام كلثوم مكتملة لدى وكنا في الماضي نجدها اما الان لا كما أن أسعار بيعها ارتفعت جدا .









واستكمل محمد الباز ، أن آخر اسطوانه قمت بشرائها لام كلثوم كانت لأغنية يا عشرة الماضي الجميل وكانت عبارة عن بروفة .









واشار الي ان ام كلثوم كانت تطبع 20او30 اسطوانة بروفه للاغاني قبل طباعتها وتقوم بتوزيعها على السميعة واذا وافقوا عليها تقوم بطبع الاغنية وتوزيعها .