AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز: حقبة العشرينات والثلاثينات مليئة بالفن الأصيل.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:57 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد الباز أستاذ طب الأطفال بقصر العينى ، إن حقبة العشرينات والثلاثينات والأربعينات كانت مليئة بالفن الأصيل وعلى رأسهم أم كلثوم .


وأضاف محمد الباز خلال لقائه في برنامج رأي عام المذاع على قناة تن ، أن هذه الحقبة من الزمن تزعمتها ام كلثوم والاستاذ محمد عبد الوهاب ولكن الفنانة أم كلثوم كانت تفوق الوصف والخيال .


وأوضح محمد الباز، أن التسجيلات التي لدى بحثت عنها كثيرا ولكنني كنت اسجل اغانى ام كلثوم من الاذاعة وكنت أقوم بشرائها كما انني اقوم بشراء الاسطوانات منذ أكثر من 30 او 35 سنة .



وتابع : أن مجموعة اغانى ام كلثوم مكتملة لدى وكنا في الماضي نجدها اما الان لا كما أن أسعار بيعها ارتفعت جدا .


واستكمل محمد الباز ، أن آخر اسطوانه قمت بشرائها لام كلثوم كانت لأغنية يا عشرة الماضي الجميل وكانت عبارة عن بروفة .


واشار الي ان ام كلثوم كانت تطبع 20او30 اسطوانة بروفه للاغاني قبل طباعتها وتقوم بتوزيعها على السميعة واذا وافقوا عليها تقوم بطبع الاغنية وتوزيعها . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحدت التقاليد.. مطربة الفيل الأزرق تتحدث عن بدايتها الفنية في الفلكلور.. فيديو

طارق الشناوي: أم كلثوم مثقفة ووطنية من الطراز الأول.. فيديو

23 يناير.. مروة ناجي تشدو بأغاني "كوكب الشرق" في قصر المانسترلي

محمد الباز: أتوجه بالعتاب لمحمد صلاح على عدم حضور حفل "الأفضل في أفريقيا".. فيديو

5 نجمات يحيون ذكرى كوكب الشرق في المنارة

فى ذكرى رحيل كوكب الشرق .. عازف بفرقة أم كلثوم : تسجيل البروفة كان يستغرق شهرين.. فيديو

ترشيحاتنا

سعاد الشمري تثير غضب السعوديين على تويتر.. اعرف السبب

يقع فيه كثيرون.. فعل يوقف دعاءك بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح

لماذا لم ترتدِ وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟.. الوزارة ترد.. فيديو

إيمانويل يكشف وجه الشبه بين محمد إبراهيم ومحمد صلاح

حقل غاز ضخم في الإمارات.. كيف يشكل الاكتشاف الجديد صفعة لقطر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس