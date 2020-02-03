24 عاما في البدروم حتى تفاجأت بأنها لا تقدر بثمن .. قصة هدية آخر ملكة عراقية لـ أم كلثوم .. صورة نادرة

يسترجع «صدى البلد» قصة الهدية الغالية التي حصلت عليها

من الملكة علياء ولم تعرف قيمتها إلا بعد مرور أكثر من عقدين كاملين، في ذكرى وفاة

الـ 45، وترجع البداية عندما زارت

العراق، للمرة الثانية في عام 1946 بعد غياب دام لمدة 14 عاما، للغناء في عيد ميلاد الملك فيصل الثاني، في الثاني من مايو، كان استقبال العراقيين

وحفاوتهم بها لا يقل عن حفاوة المصريين لها، نزلت من الطائرة في مطار الحبانية، واستقبلها كبار القصر الملكي والذي رافقها إلى القصر بإحدى السيارات الملكية، وفور وصولها استقبلتها جلالة الملكة علياء والدة الملك فيصل الثاني، والأميرات شقيقاتها.