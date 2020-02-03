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فن

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:00 ص
ام كلثوم
ام كلثوم
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أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة أم كلثوم والتى برعت فى تقديم العديد من الروائع الغنائية التى تظل رنانة فى أذن المشاهد العربى.

                                

قدم الإعلامي محمود سعد حلقة خاصة عن الفنانة الكبيرة أم كلثوم، من داخل قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس كوكب الشرق.

 

أوضح سعد خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامج "باب الخلق" الذي يقدمه على شاشة "النهار"، أن قريبًا لأم كلثوم أخبره أنها كانت قد تبرعت للقرية بـ 15 فدانًا، وعندما حدث حريق في إحدى حارات القرية وأبلغوها، اتصلت بالراحل عثمان أحمد عثمان وطلبت منه تطوير القرية لجعلها قرية نموذجية، مضيفا: "هي طلبت ده .. لكن يبدو إن اللي طلبت منهم ده وصلوا لها معلومات مش دقيقة وقالولها ده الأمور بسيطة والدنيا هناك كويسة".

 

تابع أن أم كلثوم كانت قد اشترت مقبرة في البساتين، دُفنت فيها والدتها السيدة فاطمة، ولم يدفن فيها أحد معها، ولكن قبيل وفاة كوكب الشرق طلبت من عبد الرحمن حارس المقابر ويوسف الذي يقوم بأعمال الدفن، بأنه حال وفاتها يقومون بدفنها إلى جوار والدتها، ولا يدفنون معهم أحدًا، قائلا: "قالتله لما أموت تدخلني جنب أمي وتقفل العين متفتحهاش علينا تاني أبدًا".

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