في ذكرى كوكب الشرق.. قصة خلاف أم كلثوم مع منيرة المهدية

تحل اليوم ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم من عام 1975.









كانت أم كلثوم في بدايات ظهورها علي الساحة الغنائية حينما كانت منيرة المهدية في أوج شهرتها، ولكن بعدما علمت منيرة بظهور فتاة صغيرة في السن تمتلك صوتا مميزا يعجب بها الجمهور ويلتف حولها،

بدأت تكيد لها وتحبك الخطط لإفساد مشروعها الغنائي.