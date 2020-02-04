أمريكا تعلن ثاني عدوى بشرية من كورونا.. ووصول عدد المصابين لـ 11

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الاثنين، عن حالة ثانية من انتقال فيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وقدمت خططًا أكثر تفصيلًا حول كيفية تعاملها مع المسافرين العائدين من الصين حيث تعمل البلاد للحد من تفشي المرض.





وبحسب "رويترز"، وقالت الدكتورة نانسي ميسونييه، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي في مركز السيطرة على الأمراض، خلال مؤتمر عبر الهاتف، 'نتوقع أن نرى المزيد من حالات الانتشار من شخص إلى آخر. مجموع الولايات المتحدة إلى 11.





ويُستثنى من هذا الأمر أفراد أسر المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين، رغم أنهم سيواجهون الحجر الصحي لمدة 14 يومًا إذا كانوا في ووهان أو مقاطعة هوبى الصينية، مركز الوباء.





لم يكن الهدف من هذه الخطط الإمساك بكل مسافر عائد من الصين ربما أصيب. وقالت "بالنظر إلى طبيعة هذا الفيروس وكيف ينتشر ، فإن هذا سيكون مستحيلًا".





وسيتم توجيه الركاب إلى أحد المطارات الأمريكية الـ 11 لإجراء تقييمات صحية إضافية. إذا ظهرت عليها أعراض فيروسية مثل الحمى، فسيتم نقل المواطنين الأمريكيين وأولئك المعفيين للتقييم الطبي، ولن يُسمح لهم بإكمال خطط سفرهم.



