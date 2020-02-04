AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تبدأ 8 فبراير .. ننشر جدول مواعيد المقابلات الشخصية لشغل الوظائف القيادية بالتعليم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياسـمين بدوي
 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول مواعيد المقابلات الشخصية لشغل الوظائف القيادية .

و قالت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 في تمام الساعة 11 صباحا ، مقابلات المتقدمين للعمل بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، على وظائف رئيس قطاع بالمستوى الوظيفي الممتاز (رئيس قطاع الأمانة العامة ، ورئيس قطاع التعليم العام ، و رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ، ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ، ورئيس قطاع مكتب الوزير ).

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن تبدأ في نفس اليوم 8 فبراير ، مقابلات المتقدمين على وظائف مدير مديرية بالمستوى الوظيفي الممتاز (مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة).

كما سيتم في اليوم نفسه ، مقابلة المتقدمين على وظائف رئيس ادارة مركزية بالمستوى الوظيفي (رئيس الادارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ، ورئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، ورئيس الادارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الاساسي ، ورئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة ، ورئيس الإدارة المركزية للأمن).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر يوم الاثنين 10 فبراير 2020 في تمام الواحدة ظهرا ، سيتم مقابلة المتقدمين لوظائف (رئيس الادارة المركزية للتخطيط والجودة ، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ، ورئيس الادارة المركزية للتنمية الإدارية ، و رئيس الإدارة المركزية للشئون الادارية والموارد البشرية ، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء ، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية ، ورئيس الادارة المركزية لنظام وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيس الإدارة المعالجة التسرب التعليمي ، و رئيس الادارة المركزية لشئون الكتب ، ورئيس الادارة المركزية للأنشطة الطلابية ، ورئيس الادارة المركزية للخدمات المركزية ، ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والمشتريات والمخازن.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه من المقرر في يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 ، سيتم عقد المقابلات للمتقدمين لوظائف مدير مديرية بالمستوى الوظيفي العالي (مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان ، ومدير مديرية التربية والتعلمي بأسيوط ، و مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأخيرًا أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه في يوم الاثنين 17 فبراير 2020 ، سيتم عقد المقابلات للمتقدمين لوظائف (مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد ، ومدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف ، ومدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، ومدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، ومدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، ومدير مديرية التربية والتعليم بقنا ، ومدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ومدير مديرية التربية والتعليم بمطروح ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، ومدير مديرية التربية و التعليم بدمياط ).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء الاختبارات النفسية للدفعة الأولى من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم.. الإثنين

غدا.. بدء الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم.. الوزارة تنفي صحة تسريب أسئلتها .. ونائب طارق شوقي يحذر من الانسياق وراء شائعات فيس بوك.. وحظر 70 متقدما من التعامل مع البوابة

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية.. 16 ديسمبر

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية.. اليوم

بشرى سارة لـ المتقدمين لوظائف التعليم بشأن أزمة تعذر القيد العائلي

البوابة الإلكترونية لوظائف التعليم تنتهي من مراجعة بيانات جميع المتقدمين خلال الشهر الحالي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. رد الهلال على بيان الأهلي .. رسالة مؤثرة من حكم مباراة ملعب الجوهرة.. الفيفا يفتح النار على الكاف

إندبندنت تكشف حقيقة رحيل ثلاثي ليفربول وعلى رأسهم محمد صلاح

سيبكوا من اللي عايز يشعللها.. أحمد موسى يعلق على بيان الأهلي حول أحداث مباراة الهلال السوداني

أبواب الخير مغلقة عليك.. علي جمعة: تحر 3 علامات في صلاتك ودعائك

شاهد.. رسالة محمود عبد الرحيم جنش إلى نجم الأهلي المنتقل للصفاقسي

إيمانويل يكشف وجه الشبه بين محمد إبراهيم ومحمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس