تبدأ 8 فبراير .. ننشر جدول مواعيد المقابلات الشخصية لشغل الوظائف القيادية بالتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول مواعيد المقابلات الشخصية لشغل الوظائف القيادية .





و قالت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 في تمام الساعة 11 صباحا ، مقابلات المتقدمين للعمل بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، على وظائف رئيس قطاع بالمستوى الوظيفي الممتاز (رئيس قطاع الأمانة العامة ، ورئيس قطاع التعليم العام ، و رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ، ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ، ورئيس قطاع مكتب الوزير ).





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن تبدأ في نفس اليوم 8 فبراير ، مقابلات المتقدمين على وظائف مدير مديرية بالمستوى الوظيفي الممتاز (مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة).





كما سيتم في اليوم نفسه ، مقابلة المتقدمين على وظائف رئيس ادارة مركزية بالمستوى الوظيفي (رئيس الادارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ، ورئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، ورئيس الادارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الاساسي ، ورئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة ، ورئيس الإدارة المركزية للأمن).





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر يوم الاثنين 10 فبراير 2020 في تمام الواحدة ظهرا ، سيتم مقابلة المتقدمين لوظائف (رئيس الادارة المركزية للتخطيط والجودة ، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ، ورئيس الادارة المركزية للتنمية الإدارية ، و رئيس الإدارة المركزية للشئون الادارية والموارد البشرية ، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء ، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية ، ورئيس الادارة المركزية لنظام وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيس الإدارة المعالجة التسرب التعليمي ، و رئيس الادارة المركزية لشئون الكتب ، ورئيس الادارة المركزية للأنشطة الطلابية ، ورئيس الادارة المركزية للخدمات المركزية ، ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والمشتريات والمخازن.





ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه من المقرر في يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 ، سيتم عقد المقابلات للمتقدمين لوظائف مدير مديرية بالمستوى الوظيفي العالي (مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان ، ومدير مديرية التربية والتعلمي بأسيوط ، و مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



