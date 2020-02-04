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رياضة

محمد شريف: سيد عبد الحفيظ طالبني بالبقاء في مصر بعد عروض الاحتراف

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:52 ص
محمد شريف
محمد شريف
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محمد رشاد
كشف محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف إنبي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، وحقيقة تلقيه عروضًا خارجية.

وقال شريف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "نمبر وان": "قبل انضمامي للأهلي استقبلت عروضا خارجية وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة طالبني باللعب في مصر حتى أكون أمام أعينهم".

وأضاف: "استقبلت عروضا سعودية وإماراتية خلال فترة الانتقالات الشتوية وإنبي كان متمسكا بي جدًا، والأهلي رفض قطع إعارتي، ورفضت كل شيء، ولم أهتم بالعروض ولم أنشغل بها وبقيت مع إنبي".

وواصل: "أحظى بفرصة المشاركة في المباريات مع إنبي بعكس الأهلي كانت المشاركة قليلة، كثرة المشاركة تفرق مع اللاعب وتعود به لمستواه".

واستطرد: "لم يحدث تواصل مع أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، اللعب للمنتخب شرف كبير ولو لي نصيب سأبذل كل جهدي، وسيكون أبلغ رد على كل المشككين في قدارتي".

واستكمل: "سامي قمصان يتواصل معي باستمرار بعد كل مباراة، ويقدم لي النصائح".

وتابع متحدثًا عن فترة تواجده في الأهلي تحت القيادة الفنية لمارتن لاسارتي: "كنت أتدرب بشكل قوي جدًا مع لاسارتي ولم ألعب معه غير مباراة ودية واحدة وأحرزت هدفا".

وأردف: "لاسارتي قال لي إنه لم يتخيل أن أظهر بهذا المستوى رغم عدم المشاركة، ولا أعلم سر عدم مشاركتي مع لاسارتي وكان يقول لي أسبابا غريبة، الذي كان يلعب في مركزي، سواء كان موفقا أو غير موفق كان يشارك".

واختتم معلقًا على المنافسة مع عبد الله السعيد على لقب هداف الدوري: "بالتأكيد أتمنى أن أكون هداف الدوري وعبد الله لاعب كبير وأحبه جدًا".
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