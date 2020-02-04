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مرأة

بداية مرحلة جديدة .. خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 4 فبراير

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:31 ص
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 4 فبراير
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 4 فبراير، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 4فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك قدرة على التواصل بسهولة مع من حولك. كما أنك مولع بالسفر وتحب التميز، ورغم مظهرك القوي أنت تخفي حساسية شديدة خلف هذه الواجهة الجادة.

ونصحت مواليد 4 فبراير،  قائلة : "هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام".











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