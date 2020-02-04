بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

هنأ الكابتن عصام الحضري ابنته شهد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وقام الحضرى بنشر صورا تجمعه بها، معلقا "كل سنة وانتي أحلى بنوتة ، كل سنة وانتي أجمل قلب ، بنتي و حبيبتي شهد القمر عيد ميلاد سعيد و العمر كله سعادة و خير يا حبيبة بابا".
وتشارك شهد الحضرى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى فى الكثير من الأحيان ببعض الإطلالات التى تظهر بها.
تعتمد إطلالات ابنة الحضرى على أنها تجمع بين البساطة و الأناقة، فهى ترتدي فى أغلب الأحيان الملابس الكاجوال و العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة.
وتتميز إطلالات ابنة الحضرى بأنها تتناسب مع مرحلتها العمرية كما تحرص على اختيار الإطلالات التى تتماشي مع قوامها، وتقوم باختيار تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ بها.