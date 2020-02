بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

View this post on Instagram

كل سنة وانتي احلى بنوتة ، كل سنة وانتي اجمل قلب ، بنتي و حبيبتي شهد القمر عيد ميلاد سعيد و العمر كله سعادة و خير يا حبيبة بابا 🎂❤🎉❤❤❤ @shahdelhadaryy