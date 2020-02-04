عمرو أديب: أطالب الجيش بالتدخل لحماية مصر من فيروس كورونا.. فيديو

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتولي القوات المسلحة، مهمة الإشراف والإدارة للحجر الصحي، الخاص بالمصريين القادمين من الصين؛ خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.
وأضاف اديب، عبر برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية ام بي سي : أن الولايات المتحدة الأمريكية تخضع القادمين من الصين الى كشوفات وحجر صحي داخل معسكرات الجيش، ولا يخرج منهم أحد إلا بعد التأكد من من كونه سليما، وغير مصاب بالفيروس .
وأوضح : يخضع المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية إلى الرقابة والمتابعة لمدة 14 يوما داخل الحجر الصحي بمنطقة النجيلة في العلمين بمحافظة مطروح .
واختتم اديب تصريحاته: الجيش يمتلك الصرامة والقوة للإشراف على الحجر الصحي، ومن الوارد زيادة أعداد الموجودين في الحجر الصحي .