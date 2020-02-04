عمرو أديب: أطالب الجيش بالتدخل لحماية مصر من فيروس كورونا.. فيديو

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتولي القوات المسلحة ، مهمة الإشراف والإدارة للحجر الصحي، الخاص بالمصريين القادمين من الصين؛ خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.





وأضاف اديب ، عبر برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية ام بي سي : أن الولايات المتحدة الأمريكية تخضع القادمين من الصين الى كشوفات وحجر صحي داخل معسكرات الجيش، ولا يخرج منهم أحد إلا بعد التأكد من من كونه سليما ، وغير مصاب بالفيروس .





وأوضح : يخضع المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية إلى الرقابة والمتابعة لمدة 14 يوما داخل الحجر الصحي بمنطقة النجيلة في العلمين بمحافظة مطروح .



