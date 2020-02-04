المبعوث الأممي لليبيا: الأطراف المتنازعة التقت للمرة الأولى.. فيديو

قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، إن "الليبين وحدهم هم من سيقررون من سيراقب عملية وقف النار، وأجرينا نقاشات مع الاتحاد الأوروبى وبدأنا بنقاشات مع الجانب الليبي منذ فترة قصيرة، ويجب التوصل فى أقرب وقت للاتصال فى هذا الشأن"، لافتًا إلى أن الأطراف الليبية المتنازعة التقت للمرة الأولى.

وأضاف للمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل: "أنا واثق أن الاقتراح الأوروبى سوف ينظر إليه قريبًا"، مشيرًا إلى أن هناك استعدادا واضحا عند الطرفين لحل الأزمة، وعبر الطرفان عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى اتفاق لوقف النار.

وأكد أن المفهوم والمبدأ تم اعتماده منذ الجلسة الأولى، ولكن لم يتم الاتفاق على شروط هذا الاتفاق وسيتم بحثه خلال الأيام المقبلة والإعلان عنه قريبًا.

وأوضح أنه تم البدء بجلسات منفردة وسيتم الاستماع لرؤية الطرفين قريبًا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعقد بعد أسبوعين محادثات في جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا.