نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة الصرف الصحي بناهيا

أجرى الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمحطة الصرف الصحي بقرية ناهيا بمركز ومدينة كرداسة لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ.





جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقريه ناهيا بكرداسة، وإزالة أى معوقات تعترض المشروع، وسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل والتغذية بالمياه بالقرية.





ووجه نائب المحافظ خلال اجتماعه بمسؤولي الجهات المعنية داخل المحطة بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.





حيث رافقه خلال جولته التفقدية للمحطة اللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة للأعمال.