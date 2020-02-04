AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة الصرف الصحي بناهيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى

أجرى الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمحطة الصرف الصحي بقرية ناهيا بمركز ومدينة كرداسة لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ.

جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقريه ناهيا بكرداسة، وإزالة أى معوقات تعترض المشروع، وسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل والتغذية بالمياه بالقرية.


ووجه نائب المحافظ خلال اجتماعه بمسؤولي الجهات المعنية داخل المحطة بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.


حيث رافقه خلال جولته التفقدية للمحطة اللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة الصرف الصحي بناهيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على عهدة المحافظ.. الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي بالصف نهاية الشهر

برلمانى يزف بشرى سارة لأهالى ناهيا: محطة مياه الشرب تدخل الخدمة خلال أيام

محافظ الإسماعيلية: برنامج زمنى لإنهاء مشروعات الصرف الصحي

محافظ الجيزة: الانتهاء من محطة مياه منشأة القناطر مارس المقبل

بعد الانتهاء من تدعيم 12 قرية بأطفيح.. محافظ الجيزة يمهل منفذي محطة الصف شهرا لإنهائها

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية الأحراز بشبين القناطر

ترشيحاتنا

شاهد| الجراد يهاجم السعودية.. هل ينقل كورونا؟

صحيفة سودانية تكشف ما جاء بتقرير حكم مباراة الأهلي والهلال

بالأحمر النارى .. ياسمين صبرى تشعل انستجرام

بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

قاتلة ابن اختها بالقليوبية: سمعته وحشة وكان بيهددنى.. ورمينا الجثة فى الشارع بعد ما خلصنا عليه

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة