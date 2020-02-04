محافظ الغربية: في زيارة لمعقل إنتاج العطور قرية شبرابلولة مركز قطور.. صور

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، زيارة لقرية شبرابلولة مركز قطور اليوم والتي تعد معقل إنتاج العطور على مستوى العالم للوقوف على إحتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها.

وخلال الزيارة؛ تفقد محافظ الغربية مراحل استخلاص المواد العطرية في المصانع ، كما تفقد أيضًا حقول الياسمين وأشجار اللارنج والبنفسج والزهور التي تستخدم في إنتاج المواد العطرية ومكسبات الطعم وأدوات التجميل.

وأكد المحافظ أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من حيث إنشاء بنية تحتية متكاملة لجذب الإستثمارات الخارجية للقرية والحفاظ على طبيعتها الإنتاجية مع مراعاة تطوير الصناعة على أحدث النظم التكنولوجية وإنشاء مركز تدريب مهني لتدريب العمالة والحفاظ عليها من الاندثار .