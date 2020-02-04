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محافظات

محافظ الغربية: في زيارة لمعقل إنتاج العطور قرية شبرابلولة مركز قطور.. صور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:55 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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أحمد على

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، زيارة لقرية شبرابلولة مركز قطور اليوم  والتي تعد معقل إنتاج العطور على مستوى العالم للوقوف على إحتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها.

وخلال الزيارة؛ تفقد محافظ الغربية مراحل استخلاص المواد العطرية في المصانع ، كما تفقد أيضًا حقول الياسمين وأشجار اللارنج والبنفسج والزهور التي تستخدم في إنتاج المواد العطرية ومكسبات الطعم وأدوات التجميل.

وأكد المحافظ أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من حيث إنشاء بنية تحتية متكاملة لجذب الإستثمارات الخارجية للقرية والحفاظ على طبيعتها الإنتاجية مع مراعاة تطوير الصناعة على أحدث النظم التكنولوجية وإنشاء مركز تدريب مهني لتدريب العمالة والحفاظ عليها من الاندثار .

كما التقى محافظ الغربية بأهالي القرية للاستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها ، مؤكدًا أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات لتنسيق الأعمال لتحويل القرية إلى قرية نموذجية منتجة .

محافظ الغربية: في زيارة لمعقل إنتاج العطور قرية شبرابلولة مركز قطور.. صور
محافظ الغربية: في زيارة لمعقل إنتاج العطور قرية شبرابلولة مركز قطور.. صور
محافظ الغربية: في زيارة لمعقل إنتاج العطور قرية شبرابلولة مركز قطور.. صور
محافظ الغربية: في زيارة لمعقل إنتاج العطور قرية شبرابلولة مركز قطور.. صور
محافظ الغربية: في زيارة لمعقل إنتاج العطور قرية شبرابلولة مركز قطور.. صور
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