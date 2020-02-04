بعد الصين وفيتنام.. تفشي إنفلونزا الطيور في السعودية وإصابة مئات الآلاف من الدواجن

أبلغت المملكة العربية السعودية عن أول تفش لسلالة فيروس H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن، وذلك بعد تفشي الفيروس في الصين.





وبحسب "رويترز"، قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر، وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.





وأضافت أن فيتنام قد أبلغت عن تفشي مرض إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى شمالي البلاد.





وذكر التقرير إنه تم اكتشاف الفيروس في قطيع يتكون من 3000 طائر في قرية دوك ين، حيث تم إعدام 2200 طائر مباشرة.



