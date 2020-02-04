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فن

قبل عرضها بالسعودية.. مجدي الهواري يروج لمسرحية "حزلقوم"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:52 م
مسرحية حزلقوم
مسرحية حزلقوم
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محمد بدران

نشر المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر مسرحية "حزلقوم" للنجم أحمد مكي، الذي يقف على خشبة المسرح لأول مرة. 

وظهر "مكي" على البوستر قبل عرض المسرحية صمن فعاليات شتاء الرياض، ولمدة أربعة أيام على خشبة مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة بوليفارد.

ويعد أول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا احمد مكي بعد النجاح الكبير الذي حققه بتلك الشخصية في الدراما والسينما.

مسرحية حزلقوم إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم بيومي فؤاد، محمد سلام،  سليمان عيد، ميرنا جميل.

يذكر أن شخصية "حزلقوم" ظهرت خلال فيلم "لا تراجع ولا استسلام" الذي أنتج عام 2010 وشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي، دنيا سمير غانم وماجد الكدواني ومحمد شاهين ودلال عبد العزيز وعزت أبو عوف وبدرية طلبة، كما ظهرت الشخصية في مسلسل "الكبير أوي"، ومن المقرر عرض المسرحية 5 فبراير الجاري بالسعودية.

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#HazlkoumXcairoshow 😎

A post shared by Magdy Elhawary (@magdyalhawary) on

قبل عرضها بالسعودية.. مجدي الهواري يروج لمسرحية "حزلقوم"
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