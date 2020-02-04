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فن

شو حزين رحيلك.. إليسا تنعي نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:31 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم

نعت الفنانة اللبنانية إليسا ، الفنانة الكبيرة نادية لطفي بعد رحيلها اليوم إثر بعد وعكة صحية شديدة.


وكتبت إليسا :"شو حزين رحيلك يا نجمة النجمات. ناديا لطفي آخر العمالقة بالأعمال اللي كلنا حبيناها وحبتنا من خلالها بيروت ولبنان اللي أن محل خاص بقلبك كتير زعلانين عا رحيلك. تكون نفسك بالسما".


كانت الفنانة نادية لطفى قد تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 


ودخلت نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.


وتعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.


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