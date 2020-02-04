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تعليم

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:57 م
نتيجة الشهادة الإعداية
نتيجة الشهادة الإعداية في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

يقدم صدى البلد، خدمة لقرائه، بنشر الموقع الذي ستعلن عليه نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم .

لمعرفة النتيجة أضغط هنا

ويعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم غدا الاربعاء الموافق 5 فبراير  2020  نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2019/2020.


وقامت محافظة الفيوم بدعوة  الصحفيين والاعلاميين ومراسلى الصحف بالمحافظة  لحضور وتغطية اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للنتيجة  بديوان عام محافظة الفيوم ، وبحضور الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 5/2/2020 الساعة 9:30 صباحًا بديوان عام المحافظة.


لمعرفة النتيجة أضغط هنا

وصرح الدكتور محمد عبد الله وكميل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأن النتيجة ستنشر بالكامل علي الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم فور اعتمادها من محافظ الفيوم، وإرسال نسخ منها إلى جميع الإدارات التعليمية المدارس.


وطمأن  وكيل الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بأن  نتيجة العينات لكافة المواد مطمئنة جدا وحصل الطلاب فيها على  درجات مرتفعة جدا، مما يؤكد بأن نسبة النجاح والتفوق فى الشهادة الإعدادية مرتفعة هذا العام.

لمعرفة النتيجة أضغط هنا




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