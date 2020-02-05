تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي في الشرقية بتكلفة 821 مليون جنيه.. وإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة 16 قرية

تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى في الشرقية بتكلفة 821 مليون جنيه

إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة 16 قرية

تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 821 مليون جنيه لتوفير صرف صحي أمن وسليم، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وأوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة 16 قرية بمركز ديرب نجم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.





وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.





ومن جانبه أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جار تنفيذ 7 مشروعات صرف الصحي بمدينه ديرب نجم تشتمل علي إنشاء محطات رفع ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 821 مليون جنيه لخدمة 16 قرية بمركز ديرب نجم وهي (بهنيا - كفر الجنيدي - صفط زريق - القطايع - عزبة شمرزة - عزبة فردان ابو هاشم - ابو عيد - صهبرة - منشأة صفوت - تل القاضي - دبيج - الميساه - منشأة كشك - اكوه - كفر الباشا - عزبة أبو غربية)، مشيرًا الي انه يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية للانتهاء من جميع الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد مع تقديم افضل خدمة بأفضل جودة لأبناء المحافظة.





فيما التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ .





وتناول اللقاء سبل دعم النادى وأهم التحديات التى تواجه مسيرة فريق كرة القدم في ظل المنافسات القوية والتى كان آخرها فوزه على نادى الإسماعيلى 2 / 1 ليختتم الفريق جولاته للدور الأول بمباراته مع الإتحاد في الإسكندرية يوم السبت القادم وذلك فى إطار اهتمام المحافظ المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة النادى .



