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تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي في الشرقية بتكلفة 821 مليون جنيه.. وإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة 16 قرية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:09 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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قسم المحافظات
  • تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى في الشرقية بتكلفة 821 مليون جنيه
  • إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة 16 قرية
  • تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة
  • محافظ أسوان يلتقي مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي
  • عطية: ندعم مسيرتكم لضمان البقاء في الدوري الممتاز






أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 821 مليون جنيه لتوفير صرف صحي أمن وسليم، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة 16 قرية بمركز ديرب نجم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.

ومن جانبه أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جار تنفيذ 7 مشروعات صرف الصحي بمدينه ديرب نجم تشتمل علي إنشاء  محطات رفع  ومحطات معالجة  وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 821 مليون جنيه لخدمة 16 قرية بمركز ديرب نجم وهي (بهنيا - كفر الجنيدي - صفط زريق - القطايع - عزبة شمرزة - عزبة فردان ابو هاشم - ابو عيد - صهبرة - منشأة صفوت - تل القاضي - دبيج - الميساه - منشأة كشك - اكوه - كفر الباشا - عزبة أبو غربية)، مشيرًا الي انه يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية للانتهاء من جميع الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد مع تقديم افضل خدمة بأفضل جودة  لأبناء المحافظة.

فيما التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ .

وتناول اللقاء سبل دعم النادى وأهم التحديات التى تواجه مسيرة فريق كرة القدم في ظل المنافسات القوية والتى كان آخرها فوزه على نادى الإسماعيلى 2 / 1 ليختتم الفريق جولاته للدور الأول بمباراته مع الإتحاد في الإسكندرية يوم السبت القادم وذلك فى إطار اهتمام المحافظ المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة النادى . 

وقد أكد محافظ أسوان على دعمه لمسيرة النادى الكروية حيث وافق على تقديم الدعم في كافة الإحتياجات مع إقامة الفريق ليلة المبارة المقامة على ملعب أسوان بأحد الفنادق التابعة للمحافظة ، بجانب التنسيق مع الشركات والمصانع والمشروعات الاستثمارية لمساندة الفريق خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى التدخل لدى شركة توزيع الكهرباء للحصول على التخفيض المقرر للأندية في حساب الاستهلاك طبقًا لقانون الرياضة .

ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيتم مخاطبة وزير الشباب والرياضة لتقديم دعم عاجل من الوزارة مع مخاطبة شركة الإستادات للسماح بإقامة مباريات الفريق في الدورى على إستاد أسوان بالمجان أو بتخفيض .

وطالب اللواء أشرف عطية بضرورة التركيز في المرحلة القادمة والاستمرار في النتائج الإيجابية حتى يدخل الفريق المنطقة الدافئة في ترتيب جدول الدورى الممتاز مما يؤهله لضمان البقاء في دورى الأضواء وبما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية .
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