كأس ألمانيا.. بروسيا دورتموند يودع دور ثمن النهائي أمام فيردر بريمن

ودع فريق نادي بروسيا دورتموند بطولة كأس ألمانيا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة على يد مضيفه، فيردر بريمن بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "فيسير شتاديون".





ومنح اللاعب دافي سيلك، أصحاب الأرض، الأسبقية ، على مستوى النتيجة ، مبكرا في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.





وعزز بيتينكورت ليوناردو ، تقدم بريمن بالهدف الثاني في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم بريمن 2-0.





ومع بداية الشوط الثاني دخل إيرلينج هالاند الهداف النرويجي، وسجل هدفا في الدقيقة 67 لتصبح النتيجة قبل أن يعود بريمن ويوسع الفارق بفارق هدفين من جديد من خلال الهدف الذي أحرزه ميلوت راشيكا في الدقيقة 70.





وقلص جيوفاني ريينا الفارق في الدقيقة 78 لصالح بروسيا دورتموند.