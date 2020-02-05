عقب رحيل نجم الفريق لـ الأهلي.. «البطاوي» يكشف خطة الاستثمار في سيراميكا كليوباترا

كشف معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن خطة النادي خلال الفترة المقبلة، بشأن التسويق الرياضي عن طريق بيع وإعارة لاعبي الفريق الأول وبعض الناشئين لفرق الدوري الممتاز. الكرةالفترةوإعارةالأول





وكان سيراميكا كليوباترا قد قام بإعارة على الملواني نجم الفريق لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى نهاية الموسم الجاري كما قام بإعارة جاكوب الأفريقي لـ المقاولون العرب.





وأكد معتز البطاوي في تصريحات نقلاً عن جريدة "الكرة والملاعب" أن مجلس الإدارة برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين يسير بخطى ثابتة بين تحقيق هدف الصعود لأول مرة بقيادة هيثم شعبان، بالإضافة للاستثمار في بيع اللاعبين لأندية الدوري الممتاز.





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وأضاف أن النادي يمتلك قطاع ناشئين يضم مواهب عديدة.





وتابع أن الفريق الأول يستعد للقاء المرتقب أمام الوصيف لمجموعة القاهرة بتروجيت بمعسكر مغلق في العين السخنة.