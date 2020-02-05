AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب رحيل نجم الفريق لـ الأهلي.. «البطاوي» يكشف خطة الاستثمار في سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن خطة النادي خلال الفترة المقبلة، بشأن التسويق الرياضي عن طريق بيع وإعارة لاعبي الفريق الأول وبعض الناشئين لفرق الدوري الممتاز.

وكان سيراميكا كليوباترا  قد قام بإعارة على الملواني نجم الفريق لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى نهاية الموسم الجاري كما قام بإعارة جاكوب الأفريقي لـ المقاولون العرب.

وأكد معتز البطاوي في تصريحات نقلاً عن جريدة "الكرة والملاعب" أن مجلس الإدارة برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين يسير بخطى ثابتة بين تحقيق هدف الصعود لأول مرة بقيادة هيثم شعبان، بالإضافة للاستثمار في بيع اللاعبين لأندية الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا | 

وأضاف أن النادي يمتلك قطاع ناشئين يضم مواهب عديدة.

وتابع أن الفريق الأول يستعد للقاء المرتقب أمام الوصيف لمجموعة القاهرة بتروجيت بمعسكر مغلق في العين السخنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا: استغربنا من شكوى نادي إنبي .. وسنرد بمذكرة

‎سموحة ينافس الأهلي على ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي.. مفاوضات ضم نجد يد الزمالك.. رسالة جديدة لـ أزارو بعد رحيله للاتفاق السعودي

بعد صراع الأهلي وسموحة.. سيراميكا كليوباترا يستعرض مهارات الملواني.. فيديو

إيهاب الكومي: أحيي سيراميكا كليوباترا على إخراج لاعبيهم للدوري الممتاز.. فيديو

رسميا.. الأهلي يطلب استعارة علي الملواني من سيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وفاة والدة الفنانة هبة السيسي

عمرو جمال : لولا قوة شخصيتي لانتهيت بعد فترة صعبة

اخبار النادي الأهلي.. مفاجأة تركي الشيخ للاعبي الفريق.. حقيقة تقدم الأحمر بشكوى ضد الهلال.. تفاصيل جديدة حول رحيل إكرامي

شاهد.. «العربية» تنشر فيديو وصورًا حصرية من داخل مدينة ووهان الصينية

المرشح لمنصب نقيب المحامين يعرب عن ندمه على الهواء.. فيديو

أحمد موسى يقاطع ضيفه ويعلن عن خبر عاجل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل