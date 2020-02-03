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رياضة

تعادل سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة 2-2 وديا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انتهت المباراة الودية للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع فريق بلدية المحلة، التي اقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بدأت المباراة التي أقيمت على ثلاثة أشواط مدة كل شوط ٣٠ دقيقة، ساخنة ونجح فريق بلدية المحلة في تسجيل الهدف الاول بالدقيقة السادسة من الشوط الأول، وأدرك حمادة ناصر التعادل في الدقيقة ١٤ من نفس الشوط.

وعاد سيراميكا كليوباترا وتقدم بهدف ثان في الدقيقة ٢٠ من الشوط الثاني، وأخيرا بلدية المحلة هدف التعادل الثاني، في الدقيقة ١٤ من الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بتروجت التي ستقام الثلاثاء بعد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة والقناة.
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