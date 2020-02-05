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رياضة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:52 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الأربعاء، مباراة فريق الزمالك ونظيره حرس الحدود ،ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة "تايم سبورت ".

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:
 
حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع :  حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، ومحمد حسن، ومحمد أوناجم، وزيزو، وأوباما.

خط الهجوم  : عمر السعيد.

اما بالنسبة لـ تشكيل حرس الحدود : 

حراسة المرمى :  أحمد السعدنى فى حراسة المرمى 
خط الدفاع :  عمرو الحلوانى ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى على 
خط الوسط : مصطفى جمال وأنطونى لوكاسا وإبراهيما كونيه ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم 
خط الهجوم : نانا أنتوى

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة، اما فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة 
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