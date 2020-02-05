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مرأة

الحليب والبيض أبرزها.. 5 أنواع من حساسية الطعام

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:23 ص
5 أنواع من حساسية
5 أنواع من حساسية الطعام
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حياة عبد العزيز

توجد أنواع عديدة من حساسية الطعام قد تؤدي إلى آثار جانبية عند تناولها، مثل احمرار في الجلد، وتسبب في الحكة الشديدة، والكحة المفرطة.


وكشف موقع "webmd"، عن أنواع حساسية الطعام فتعرف عليها خلال السطور التالية.


أنواع حساسية الطعام:


-       -  حساسية الحليب

يعاني أغلب الأشخاص من حساسية الحليب، والتي يضطر أن يتجنب شرب الحليب أو الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان، فعند تناول هذه الأطعمة تتسبب للشخص في حدوث القيء، وضيق التنفس.


-       - حساسية الكازين

إن تناول شريحة من البيتزا لأشخاص تعاني من حساسية الكازيين، قد تؤدي إلى أعراض جانبية مثل تورم الشفاه، واحمرار في الجلد.

- ه 

- حساسية البيض

-  تعتبر حساسية البيض هي الأكثر شيوعا عند الأطفال، فقد تسبب تورم وحكة، ويفضل عدم تناول البيض اطلاقا.

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-       حساسية الجوز

تعتبر المكسرات بأنواعها ضاره للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجوز، فينصح الأطباء بعدم تناول الفول السوداني،  والكاجو، وجوز الهند.

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