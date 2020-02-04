لو بتعملي ريجيم.. 3 بدائل طبيعية لـ الأرز الأبيض

يعتبر الأرز الأبيض واحد من الاطعمة الاساسية التي لاغنى عنها على المائدة، ولكن يعد من الممنوعات على أصحاب الوزن الزائد.





وقدم موقع"HEALTHLINE" بدائل للأرز الأبيض في حالة الريجيم.

الحبوب الكاملة:

تعتبر الحبوب الكاملة من أهم مصادر الطاقة التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة، ومليئة بالفيتامينات والحديد اللازم للجسم، وتساعد في فقدان الوزن بطريقة فعالة.

الأرز البني:

تعد حبوب الأرز البني من المصادر الغنية بالألياف والمعادن التي تعطي الشعور بالشبع، مما يساعد على تناول القليل من الطعام، ويعمل على تحفيز الجسم في فقدان الوزن.

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البرغل

البرغل من أهم البدائل للارز الابيض فإنه يحتوي على العديد من الفيتامينات وبه نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.