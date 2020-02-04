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مرأة

يعجل بالشفاء.. كيف يستطيع الرجل مساعدة زوجته في رحلة علاج السرطان؟

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:03 م
تأثير الزوج في رحلة
تأثير الزوج في رحلة علاج السرطان
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حياة عبد العزيز

قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية لـ"صدى البلد"، أن للزوج دور هام في رحلة علاج زوجته التي تعاني من السرطان.

وأضاف أن الزوجة المصابة بـ السرطان تكون في لحظات من الضعف وتحتاج الكثير من الدعم النفسي لها، حتى تستطيع أن تقاوم المرض.

وأضاف أن الزوج هو اقرب شخص لزوجته، وعليه أن يتحمل زوجته في نوبات الاكتئاب التي تمر بها أثناء تلقي العلاج الكيماوي، وأن يقدم لها يد العون، وأن الاحتواء يكون عنصر أساسي وهام في تلك المرحلة.

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ووجه رسالة للزوج بأن يتقبل كل التغييرات التي تحدث لزوجته، وكل التغييرات التي تظهر عليها من ارهاق وملامح مختلفة من العلاج.

وأوضح أن هناك الكثير من الحالات تعافوا من السرطان بسبب دعم الزوج لزوجته والوقوف بجانبها.

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