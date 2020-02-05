بعد الوعكة الصحية.. هنيدي يداعب تركي آل الشيخ بـ تويتر

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل أحد المستشفيات في أمريكا.





وكان آل الشيخ قد منح الجهاز الفني واللاعبين بالأهلي، مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.