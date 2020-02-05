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فن

بعد الوعكة الصحية.. هنيدي يداعب تركي آل الشيخ بـ تويتر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:09 ص
هنيدي وتركي ال شيخ
هنيدي وتركي ال شيخ
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شروق ابراهيم
داعب الفنان محمد هنيدي، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال شيخ بعدما نشر الأخير صورة لأحدث جهاز كمبيوتر آبل في العالم بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تم إهداؤه إليه. 

وداعب محمد هنيدي، تركي آل الشيخ قائلا " نلعب عليه لعبة ببجي". 

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل أحد المستشفيات في أمريكا.

وكان آل الشيخ قد منح الجهاز الفني واللاعبين بالأهلي، مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.
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