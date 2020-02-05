حمدى الميرغني ينشر أول صورة من كواليس «الضايعين»

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة له من كواليس تصوير مسلسل «الضايعين» فى تايلاند، وقد جمعته الصورة بالفنان محمد سلام.

وعلق حمدي الميرغني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام: " كواليس الضايعين مع الذ ممثل وأجمل صاحب شريك النجاح حبيبي محمد سلام "معبرا عن سعادته بالعمل معه في مسلسل "الضايعين".





مسلسل «الضايعين» بطولة دنيا سمير غانم، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد سلام، محمد ثروت، شيماء سيف ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندى وإنتاج هشام جمال و شركة سينرجي للمنتج تامر مرسى.





وجاءت التعليقات كالآتي :





من نجاج لنجاح

منورين

ولسه الكبير اوي في رمضان الي جي

عسل انتوا الاتنين

خلاص عرفنا والله انكم صحاب