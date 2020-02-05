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رياضة

قبل مباراة السوبر الأفريقى.. الزمالك يتفوق على الترجي بثلاثة ألقاب للأبيض مقابل لقب وحيد للفريق التونسى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:07 م
الزمالك والترجى
الزمالك والترجى
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رشا حسين

أعلن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، رسميًا خوض الفريق الأبيض لبطولة السوبر الأفريقى أمام فريق الترجى التونسى والمقرر لها يوم ١٤ فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، فى تمام السادسة مسًاء .


وقدمت السلطات القطرية تعهدا رسميا إلى نادى الزمالك بتأمين بعثة الفريق وحمايتهم من أى خطر خلال تواجد بعثة الفريق بالدوحة.


وتأمل جماهير الفارس الأبيض، فى تتويج فريقها بالبطولة، لاستعادة أمجاده الماضية، والتى كانت أخرها موسم ٢٠٠٣، عندما حقق جيل الزمالك فى هذه الفترة بطولة السوبر الأفريقى أمام الوداد المغربى .

 

وينفرد الأهلى بصدارة الفرق الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الأفريقى بـ٦ ألقاب، ويأتى الزمالك فى المركز الثانى بثلاث ألقاب متساويًا مع فريق مازيمبى الكنغولى، بينما حصد الترجى التونسى اللقب مرة واحدة عام  ١٩٩٥ .

 

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، تاريخ الزمالك فى بطولة السوبر الأفريقى قبل مواجهة الترجى على النحو التالى:-

 

لقب السوبر الأفريقى الأول لفريق الزمالك

حصد الزمالك لقب بطولة السوبر الأفريقى الأول له فى تاريخه، فى موسم 1994 أمام النادى الأهلى، بعد فوزه عليه بنتيجة هدف نظيف سجله أيمن منصور.

وأقيمت المباراة فى جنوب افريقيا على ملعب جوهانسبرج، وكان يقود الزمالك فى هذه الفترة الراحل محمود الجوهرى، ويعتبر هذا الفوز هو إنجاز تاريخى للكرة المصرية ونادى الزمالك، باعتباره أول فريق مصرى يتوج ببطولة السوبر الأفريقى.

 

السوبر الأفريقى الثانى للقلعة البيضاء

توج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى للمرة الثانية له فى موسم 1997، أمام فريق المقاولون العرب، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى.

واحتكم الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية، التى ابتسمت للأبيض بنتيجة 4 أهداف لأثنين، وأقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولى.

 

2003 يشهد أخر سوبر افريقى للزمالك

فاز الزمالك بلقب بطولة السوبر الأفريقى الثالث له والأخير حتى الأن، فى موسم 2003 أمام فريق الوداد المغربى بنتيجة ثلاث أهداف لهدف .

أقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولى ، وكان يقود الزمالك فنيًا البرازيلى كارلوس كابرال، وسجل أهداف الأبيض محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم على.

 

الزمالك وصيفًا لبطولة السوبر الأفريقى مرة واحدة

حصد الزمالك مركز الوصافة فى بطولة السوبر الأفريقى، مرة واحدة فقط، عام 2001، أمام الفريق الغانى هارتس أوف أوك  بنتيجة هدفين دون رد.

وأقيمت المباراة فى كوماسى بدولة غانا، وكان يقود الزمالك فنيًا الألمانى أوتو بفيستر .

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