إحالة القضية للاستئناف.. قرار عاجل من الجنايات في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي

احالت محكمة جنايات القاهرة، قضية إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك» لمحكمة استئناف القاهرة لنظرها امام الدائرة المختصة.





وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.



