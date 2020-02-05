دمياط تناقش دور الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا بالأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث نظم قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة لأحمد المزين بعنوان "دور الثقافة فى مواجهة التطرف والإرهاب" للعمل على التثقيف ونشر الوعي بين أوساط المجتمع علما بان جهود المؤسسات تتوحد تجاه ذلك التطرف وبالمقدمة أصحاب الرأي والمثقفين والفنانين من خلال خطاب ثقافي واعي يسعى لمواجهه التطرف لتعرية هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء على وجودها في المجتمع، كما بدأ قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة لأساسيات الرسم بالنسب وتوزيع مجسمات الشكل باللوحة الفنية.





وضمن محاضرات التوعية الصحية نظم قصر ثقافة دمياط لقاء مع د. رغدة السعدني حول حياة طبية صحية سليمة عن الوقاية من الأمراض المستعصية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، تضمن اللقاء تعريف السرطان كمصطلح طبي يترجم النمو غير الطبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة بجانب قدرتها على اختراق الأنسجة وتدمير الأنسجة السليمة فى الجسم، وقسمتها إلى حميدة والتي تقف عند حد معين ولا تنتشر بعيدا عن مكان نشأتها وهى غير خطيرة إذا تم اكتشافها ومعالجتها سريعا وإزالتها من الجسم، وأخرى أورام خبيثة سرطانية تنتشر فى أجزاء الجسم ولا يمكن السيطرة عليها مثل سرطان الصدر والرئة وسرطان القولون مع بحث أهم مسببات السرطان مثل الأطعمة غير الصحية، وضمن الأنشطة الفنية نفذ قصر ثقافة الطفل وبيت ثقافة كفر البطيخ ورش فنية للرسم والتلوين مع الأطفال.