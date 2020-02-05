AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

6 توصيات.. تفاصيل ندوة قومي المرأة للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
امل مجدي
نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا"، وذلك بحضور الدكتورة أحلام حنفي، عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان، والدكتور نصر السيد، مستشار منظمة الصحة العالمية ومساعد وزير الصحة الأسبق للطب الوقائي، والدكتور راضي حماد، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، وأعضاء المجلس الدكتور نبيل صموئيل، والدكتورة سهام جبريل، والأستاذة سناء السعيد، والسفيرة سناء عطا الله، مقررة محافظة القاهرة، وعضوات وأعضاء وعضوات لجنة الصحة والسكان وفروع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأشادت الدكتورة أحلام حنفي بدور أجهزة الدولة ووزارة الصحة فى التعامل مع فيروس كورونا، وذلك بأخذ جميع التدابير الاحترازية، ومن أهمها الحجر الصحي لعدم دخول الفيروس مصر، كما أشارت إلى دور المجلس ولجنة الصحة والسكان فى التوعية المجتمعية بطرق الوقاية المختلفة للحد من انتشار الأمراض الفيروسية التنفسية عموما، كما أشادت بدور مديريات الصحة فى جميع المحافظات بالتوعية والوقاية من انتشار الأمراض.

وأكد الدكتور نصر السيد أهمية التوعية بالمعلومات الأساسية بالأمراض الفيروسية وطرق انتقالها والوقاية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، كما استعرض لمحة عن تاريخ الأمراض الفيروسية والأوبئة وطرق انتشارها ومكافحتها، كما بعث برسائل تطمينية أن مصر ليست فى مرحلة الوباء ولكننا فى مرحلة التوعية بالمرض طرق الوقاية منها.

وقدم الدكتور راضي حماد شرحا تفصيليا بالصور عن طرق الوقاية المختلفة كالتالي: 

1- الامتناع عن السفر فى الدول المصابة.
2- عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وضرورة غسل الأيدي المتكرر.
3-التقليل من الاحتكاك بالمصابين واقتصار التعامل مع المصابين من خلال فرق طبية مدربة ومزودة بواقيات شخصية.
4- ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية.
5- الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائى وممارسة الرياضة.
6-  ضرورة الحفاظ وتقوية الجهاز المناعي والبعد عن التدخين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفشى كورونا..التعليم العالى تطمئن على الدارسين بالصين.. ورئيس جامعة بنى سويف يوجه لهم رسالة.. والتربية والتعليم تنشر اجراءات لحماية الطلاب والمعلمين

الأطباء: فترة حضانة فيروس كورونا في جسم الإنسان أسبوعان.. الامتناع عن إصدار أي قرارات إدارية مضحكة.. وخطاب للصحة لتوفير مستلزمات المكافحة

كتدبير احترازي.. إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالبحيرة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

فيروس كورونا.. 15 نوع فاكهة ومشروبات تحميك منه.. وارتداء الكمامة هل يمنع انتقاله.. وطرق الوقاية من الإصابة

ليس كورونا.. أعراض وأسباب مرض جديد يحاصر الصين

مستقبل وطن ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا.. العماري: الحزب يقوم بنشر الوعى بصفة عامة والصحة بصفة خاصة.. عبد الفتاح: مصر لديها نظام صحي قوي يمنع حدوث المرض

ترشيحاتنا

انهيار جليدي يقتل 21 شخصا في تركيا

النقض تشرح لماذا تم تحريم الجمع بين أختين؟

اللي زعلان لسه هيزعل أكتر.. عبير صبرى ترد على منتقديها بإطلالة جريئة

شاهد.. بيانات البطاقة الشخصية للراحلة نادية لطفى

تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية الى المسيئين له بسبب الأهلي

وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ قوائم الانتظار أجرت 381 ألف عملية جراحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة من جنازة نادية لطفي

توقفي عنها فورًا.. 5 عادات خطيرة تسبب ظهور التجاعيد المبكرة

بملابس سوداء.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف نحافتها