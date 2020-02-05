6 توصيات.. تفاصيل ندوة قومي المرأة للوقاية من فيروس كورونا

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا"، وذلك بحضور الدكتورة أحلام حنفي، عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان، والدكتور نصر السيد، مستشار منظمة الصحة العالمية ومساعد وزير الصحة الأسبق للطب الوقائي، والدكتور راضي حماد، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، وأعضاء المجلس الدكتور نبيل صموئيل، والدكتورة سهام جبريل، والأستاذة سناء السعيد، والسفيرة سناء عطا الله، مقررة محافظة القاهرة، وعضوات وأعضاء وعضوات لجنة الصحة والسكان وفروع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.





وأشادت الدكتورة أحلام حنفي بدور أجهزة الدولة ووزارة الصحة فى التعامل مع فيروس كورونا، وذلك بأخذ جميع التدابير الاحترازية، ومن أهمها الحجر الصحي لعدم دخول الفيروس مصر، كما أشارت إلى دور المجلس ولجنة الصحة والسكان فى التوعية المجتمعية بطرق الوقاية المختلفة للحد من انتشار الأمراض الفيروسية التنفسية عموما، كما أشادت بدور مديريات الصحة فى جميع المحافظات بالتوعية والوقاية من انتشار الأمراض.





وأكد الدكتور نصر السيد أهمية التوعية بالمعلومات الأساسية بالأمراض الفيروسية وطرق انتقالها والوقاية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، كما استعرض لمحة عن تاريخ الأمراض الفيروسية والأوبئة وطرق انتشارها ومكافحتها، كما بعث برسائل تطمينية أن مصر ليست فى مرحلة الوباء ولكننا فى مرحلة التوعية بالمرض طرق الوقاية منها.





وقدم الدكتور راضي حماد شرحا تفصيليا بالصور عن طرق الوقاية المختلفة كالتالي:





1- الامتناع عن السفر فى الدول المصابة.



2- عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وضرورة غسل الأيدي المتكرر.



3-التقليل من الاحتكاك بالمصابين واقتصار التعامل مع المصابين من خلال فرق طبية مدربة ومزودة بواقيات شخصية.



4- ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية.



5- الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائى وممارسة الرياضة.

