عين شمس تحصد 9 ميداليات والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بـ ملتقي الوافدين

حصلت جامعة عين شمس علي ٩ ميداليات خلال مشاركتها في فعاليات الملتقي الرياضي الأول للوافدين والذي اقيم بجامعة قناة السويس حيث جاءت الجامعة في المركز الثاني برصيد ٩ ميداليات ٣ ذهبية، ٣ فضية و٣ برونزية.









وكانت جامعة عين شمس قد شاركت بالملتقي الرياضي الأول للطلاب الوافدين تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ببعثة تكونت من ٣٣ طالب وطالبة من جنوب السودان ومنغوليا ونيبال وافغانستان يمثلون مختلف كليات الجامعة تحت اشراف د. عبد العزيز سليمان مدير وحدة رعاية الوافدين بالجامعة.









وحققت جامعة عين شمس المراكز الاولي في العديد من المسابقات والفعاليات التي شاركت بها في بالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية المقام في جامعة قناة السويس أقيم حفل الختام الذي اقيم امس بمسرح الجامعة وقامت ا. د ماجدة هجرس القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس ودكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بتسليم درع لمشاركة الفعالة للدكتور عبدالعزيز محمود نظرا لحصول جامعة عين شمس على المركز الثاني علي مستوى جمهورية مصر العربية ، حيث حصدت الجامعة العديد من المراكز الأولى والميداليات بمجموع ٩ ميداليات ( ٣ ميدالية ذهبية ، ٣ ميدالية فضية ، ٣ ميدالية برونزية) منهم ٣ ميداليات تمثل جميع المراكز الثلاث الأولي في ماراثون مسافة 1500 متر عدو الذي شارك فيه 500 طالب وطالبة وافدين من جميع الجامعات حصلت الطالبة استنيا أوديت لورا علي الميدالية الذهبية ( المركز الأول) وحصلت الطالبة نتالينا بسكوالي نيانونك الميدالية الفضية (المركز الثاني ) وحصلت الطالبة سيلفيا جوزيف لوال على الميدالية البرونزية ( المركز الثالث)، بالإضافة إلى فريق الطلاب الوافدين لكرة الطائرة طالبات تحصد الميدالية البرونزية وكذلك حصلت الطالبة نيانكير كوال مييك برونزية السباحة ٥٠ متر.









وحققت الطالبة جوسفين بخيتا جون المركز الرابع في لعبة تنس الطاولة للطلاب الوافدين، وتمكن فريق طالبات عين شمس للوافدين لكرة السلة من الفوز بالمركز الثاني و(الميدالية الفضية).







