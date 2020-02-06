توسع كبير للتعليم العالي في الجامعات لتصل إلى 27.. وزيادة عدد الكليات إلى 485.. وقرار بإنشاء المدينة في محافظة القاهرة

التعليم العالي:

قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم "المدينة بالقاهرة"

افتتاح 3 جامعات تكنولوجية هامة بالعام الدراسي 2019 / 2020





أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة المدينة بالقاهرة)، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة هليوبوليس الجديدة بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.





وتتكون الجامعة من كليات: (الهندسة، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم، والإعلام، والاقتصاد والعلوم الإدارية).





وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أنه تم خلال العامين الماضيين صدور سبعة قرارات جمهورية بإنشاء جامعات السلام بطنطا، سفنكس بأسيوط الجديدة، ميريت بسوهاج الجديدة، الحياة بالتجمع الخامس، اللوتس بالمنيا الجديدة، رشيد برشيد، مايو بمدينة ١٥ مايو بالإضافة إلى إنشاء كليات جديدة بعدة جامعات خاصة قائمة.





وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن مصر شهدت زيادة ملحوظة فى عدد الجامعات خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجامعات الحكومية التى وصلت إلى ٢٧ جامعة بإضافة ( جامعة مطروح-جامعة الوادى الجديد- جامعة الأقصر) وكذلك الجامعات التكنولوجية الجديدة(القاهرة الجديدة-بنى سويف- قويسنا) و الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الملك سلمان بفروعها فى شرم الشيخ ورأس سدر والطور -جامعة الجلالة -جامعة العلمين -جامعة المنصورة الجديدة- الجامعة اليابانية-جامعة زويل) وكذلك زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية لتصل إلى ٤٨٥ كلية ، وزيادة عدد الكليات أيضا بالجامعات الخاصة والأهلية.





ويأتى ذلك فى ضوء الحرص على زيادة إتاحة فرص التعليم العالى بالأقاليم الجغرافية المختلفة بما يسهم فى تحقيق التنمية على مستوى الجمهورية من ناحية ، و تنمية القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالى فى مصر من ناحية أخرى. حيث يتوقع زيادة عدد الطلاب بالجامعات والمعاهد إلى ٤ مليون طالب فى عام ٢٠٣٠ ، مقارنة بحوالي ٣ مليون حاليا ، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات فى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فى آن واحد لاستيعاب الطلب المتنامي للالتحاق بالتعليم العالى.





وكانت قد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث جامعات تكنولوجية تبدأ عملها هذا العام، وفي إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية، استطاعت أن توفر للطلاب الجدد بالثانوية العامة والشهادات الفنية بتنسيق 2019، 45 معهدًا فنيًا متوسطًا حكوميًا.





وافتتحت وزارة التعليم العالي أمس الأول، الأحد، الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، بينما تشهد اليوم افتتاح جامعة بني سويف التكنولوجية والتي تعد الجامعات الأولى من نوعها التي تخدم قطاع التعليم الفني.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر.





وقالت الوزارة إنه بالنسبة لـلجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 يبلغ عددها 27 جامعة على النحو التالي:





جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تشمل كلية الصناعة والطاقة، ومقرها آخر شارع التسعين بمنطقة اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وسنوات الدراسة بها 4 أعوام للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".





جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".





جامعة بني سويف التكنولوجيةكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومقرها محافظة بني سويف، ومدة الدراسة بها 4 سنوات (2 + 2) للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".





كان مسئولو التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنوا عن صدور القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية، والخاص بإصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية، لتعد هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني، والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتي وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.





وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.



